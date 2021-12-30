Москва, 30 декабря, 2021, 16:29 — ИА Регнум. Уровень коллективного иммунитета в Московской области достиг 77,2%, сообщила 30 декабря вице-премьер Татьяна Голикова.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По её словам, четыре региона России превысили отметку в 80% — это Севастополь (90,2%), Санкт-Петербург (80,9%), Чукотка (80,7%), а также Карелия (80,4%). Ещё два региона приближаются к отметке — Тува (78,1%) и Московская область (77,2%). Больше 72% у Липецкой, Мурманской, Калининградской, Белгородской областей, Хакасии и Орловской области.

В целом по России уровень коллективного иммунитета вырос до 61,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, в России снижается суточный прирост заражений коронавирусом.