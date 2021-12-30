Казань, 30 декабря, 2021, 16:19 — ИА Регнум. В Татарии с начала пандемии провели 4 595 533 исследования для выявления новой коронавирусной инфекции. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба республиканского управления Роспотребнадзора.

Лаборатория

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За прошедший день в регионе провели 12 183 исследования на коронавирус. Осуществляют обследования в 24 лабораториях республики, 15 из них государственные (для обследования больных и контактных лиц), восемь лабораторий частной формы, где исследования проводят на платной основе и одна лаборатория предназначена для лиц и сотрудников закрытых коллективов.

В Татарии численность населения на 1 января 2021 года составляла 3 894 120 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Татарии на 30 декабря зарегистрировали 42 617 случаев заражения коронавирусом.

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