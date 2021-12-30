Казань, , 12:20 — REGNUM В Татарии 2021 год оказался наиболее сложным периодом пандемии коронавируса. В республике в этом году столкнулись с рекордным количеством заболевших. По мнению главного санитарного врача РТ Марины Патяшиной, это было связано с циркуляцией нового индийского штамма «Дельта», который заразнее в разы.

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«Если в 2020 году у нас было 13 284 случая заболевания, то в 2021 году — уже 29 418. И по итогам года мы видим, что 88% пациентов выделяют уже индийский штамм «Дельта», — добавила она.

В уходящем году доля бессимптомных форм среди заразившихся снизилась почти в четыре раза (в 2020 году — 20,5%, в 2021— 5,3%), доля тяжелых форм увеличилась на 22% (в 2020 — 3,2%, в 2021 году — 3,9%). Почти в три раза выросла заболеваемость среди детей, которые стали переносить инфекцию не бессимптомно, а в более выраженной форме. Участились внутрисемейные заражения, на их долю приходится 76%, пояснила глава республиканского управления Роспотребнадзора.

В декабре, благодаря введению ограничительных мер удалось добиться снижения заболеваемости в два раза, по сравнению с ноябрем, но появление нового штамма «Омикрон» не дает поводов для успокоения, резюмировала Патяшина.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии штамм «Омикрон» пока не зарегистрирован.

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