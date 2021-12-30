Дамаск, 30 декабря, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Поздравительное послание по случаю Нового года направил президенту России Владимиру Путину президент Сирии Башар Асад. Об этом 30 декабря сообщает сирийское государственное агентство САНА.

Kremlin.ru Владимир Путин и Башар Асад

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Указывается, что в своем поздравлении сирийский лидер выразил свои наилучшие пожелания президенту РФ, а также пожелал постоянства прогресса и процветания, и возвышения России и всему ее народу.

«Мы также надеемся, что в этом году мы увидим дальнейшее развитие выдающихся отношений между Сирийской Арабской Республикой и Российской Федерацией, а также их двустороннего сотрудничества, которое достигло замечательных успехов и оказывает положительное влияние на жизнь двух дружественных народов», — говорится в телеграмме Асада.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее свои поздравления по случаю Нового года направил президент России Владимир Путин своему коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву.