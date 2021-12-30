Москва, 30 декабря, 2021, 15:58 — ИА Регнум. На дорогах Москвы в ночь на Новый год будет дежурить патруль Центра организации дорожного движения (ЦОДД) правительства столицы. Об этом 30 декабря сообщили в пресс-службе департамента транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Автомобиль ЦОДД

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«Дорожный патруль ЦОДД будет дежурить на улицах Москвы в новогоднюю ночь», — рассказали в пресс-службе.

На дороги столицы в ночь с 31 декабря на 1 января выйдут 11 машин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве в дни новогодних праздников будут работать горячие линии.