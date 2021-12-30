Москва, , 15:48 — REGNUM Отношения России и ЮАР, основанные на традициях дружбы и взаимного уважения, успешно развиваются. Об этом говорится в новогоднем поздравлении президента РФ Владимира Путина президенту Южно-Африканской Республики Сирилу Рамафосе, сообщает 30 декабря пресс-служба Кремля.

Сирил Рамафоса Erfan Kouchari

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Российский лидер выразил надежду, что в 2022 году Россия и ЮАР продолжат тесно работать над укреплением многопланового взаимодействия ‑ и в двустороннем формате, и в форматах БРИКС, «Группы двадцати», ООН и других.

«Это в полной мере отвечает интересам наших народов, идёт в русле упрочения международной стабильности и безопасности», — отметил Владимир Путин.

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