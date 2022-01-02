Москва, 2 января, 2022, 03:05 — ИА Регнум. Эффект пенсионной реформы закончился, бюджет Пенсионного фонда России (ПФР) — это полный провал государственной политики. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пенсия

«Понятно, что эффект пенсионной реформы закончился, мы об этом предупреждали, и больше повышать за счёт уменьшения количества пенсионеров пенсию не удастся, даже на ту тысячу рублей, которая была обещана», — считает Куринный.

То же самое касается и работающих пенсионеров, говорит он.

«Мы посчитали: количество работающих пенсионеров, которые ушли сегодня с рынка труда из-за того, что многие из них хотели получать пенсию полноценно и индексировать её, и получилось, что потери Пенсионного фонда 600 млрд рублей за это время в год составляют сейчас из-за того, что почти 5 млн пенсионеров не работают сегодня. Сколько экономит Пенсионный фонд, точнее, сколько требуется для полноценной индексации пенсий работающим пенсионерам? Те же 600 млрд рублей. То есть ничего от этой экономии наш бюджет Пенсионного фонда не сэкономил, точно так же, как и Государственная дума, которая приняла соответствующее решение», — заявил Куринный.

«То есть фактически сегодня бюджет Пенсионного фонда — это полный провал государственной политики в сфере пенсионного обеспечения граждан. Проект бюджета Пенсионного фонда на 2022−2024 годы не только не обозначает выход из пенсионного тупика, но ещё дополнительно ухудшает положение миллионов наших граждан», — уверен парламентарий.

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