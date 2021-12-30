Москва, , 15:04 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил президента Словении Борута Пахова с наступающим Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает 30 декабря пресс-служба Кремля.

Флаг Словении Andrej Jakobčič

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Российский лидер подчеркнул важность того, что в уходящем году, несмотря на пандемию коронавируса, между двумя странами поддерживался конструктивный диалог.

«Отметив символическое значение решения об учреждении Дня российско-словенской дружбы, Владимир Путин выразил надежду на продолжение совместной работы по всем актуальным вопросам двусторонних отношений», — добавили в пресс-службе.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим Новым 2022 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. В частности, Китая, США, Турции, Финляндии, Франции, Израиля, Индии, Италии, Канады, Швеции, Южной Кореи. Всего поздравительные телеграммы направлены более чем в 40 стран.