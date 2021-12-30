Новосибирск, 30 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 30 декабря, ожидается заметное понижение температуры воздуха — до — 25 °C. Таков прогноз Западно-Сибирского гидрометцентра.

Алексей Яковлев ИА REGNUM Мороз

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Завтра, 31 декабря, ночью прогнозируется −23…−25 °С, в пригороде −26…−28 °С, днём −16…−18 °С.

1 января 2022 года в городе температура ночью составит −20…−22 °С, днем −15…−17 °С