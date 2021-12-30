Новосибирск, 30 декабря, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Новосибирской области по данным на сегодня, 30 декабря, за минувшие сутки выявлено 368 случаев заражения коронавирусом. Днём ранее — 377 случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

За это же время скончались одиннадцать пациентов. В инфекционные стационары госпитализировали 2906 пациентов, в том числе 34 ребёнка. В отделениях реанимации находятся 303 человека, на ИВЛ — 45 пациентов.

Всего в регионе выявлено 94 309 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 10 793 детей; 64 358 пациентов полностью выздоровели (+342 за сутки). Сделано 3 310 499 тестов на коронавирус.