Москва, , 19:36 — REGNUM До 58 сократилось количество регионов России, где фиксируется превышение эпидемического порога по гриппу, заявила 28 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова за заседании координационного совета по борьбе с COVID-19.

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Отметив, что в течение месяца заболеваемость гриппом в стране нарастала, а теперь, наконец, можно говорить о стабилизации.

Попова «Прошедшая неделя была первой, когда количество субъектов, где превышен эпидемический порог по гриппу, снизилось до 58».

Она добавила, что снизилось число заболевших: с 88 заразившихся на десяти тысяч населения — до 79. Однако говорить о сильном улучшении ситуации рано, ведь число людей, который попадают в больницу с гриппом, ещё весьма существенно.

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