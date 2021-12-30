Москва, 30 декабря, 2021, 14:41 — ИА Регнум. В России прививку от гриппа в 2021 году поставили почти 45% населения, удалось погасить волну заболеваемости, заявила 30 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Пресс-служба Губернатора и Правительства Архангельской области Анна Попова

«Против гриппа мы привили в этом году почти 45% населения, что тоже погасило волну, а она поднималась очень высокая и могла бы быть очень серьезной», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Также Попова добавила, что в 2021 году «грипп пришел раньше, чем в прошлом году, но с этим мы тоже справляемся».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Попова заявила, что до 58 сократилось количество регионов России, где фиксируется превышение эпидемического порога по гриппу.

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