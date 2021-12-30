Москва, , 14:34 — REGNUM В преддверии Нового года президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму с наступающим праздником президенту Хорватии Зорану Милановичу. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В поздравлении […] президент России подчеркнул, что поступательное развитие российско-хорватского сотрудничества в полной мере отвечает интересам народов России и Хорватии, а также всего европейского континента», — добавили в пресс-службе Кремля.

Как сообщало ИА REGNUM, в этот году, как и годом ранее президент России Владимир Путин не стал поздравлять руководителей Украины и Грузии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили с Новым годом.