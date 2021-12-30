Москва, , 14:29 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не исключила создания единого с Белоруссией парламента, однако предостерегла от форсирования процессов.

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«Если так жизнь поставит, что нужен будет единый парламент, может быть, мы к этому придем. Но не надо форсировать эти процессы», — цитирует Матвиенко телеканал «Россия-24».

Одновременно она считает главным событием 2021 года согласование правительствами двух стран 28 дорожных карт по углубленной интеграции в самых разных сферах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский заявил, что новый, 2022 год для ЛДПР начнется с подготовки к выборам президента России и к выборам в заксобрание РФ и Белоруссии.

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