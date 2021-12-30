Нижний Новгород, 30 декабря, 2021, 14:24 — ИА Регнум. Пожарный Дед Мороз и Деды Морозы-альпинисты поздравили маленьких пациентов Нижегородской областной детской больницы с Новым годом. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России сегодня, 30 декабря.

Василий Иванов ИА REGNUM Дед Мороз-альпинист передает привет

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Шесть альпинистов-спасателей в костюмах Дедов Морозов спустились с крыши и через окна поздравили госпитализированных в этом медучреждении детей с наступающим праздником.

Также Дед Мороз-пожарный вместе со Снегурочкой поднялись к окнам палат детской больницы с помощью коленчатого подъемника и пожелали малышам здоровья и счастья.

Еще один Дед Мороз со Снегурочкой из числа волонтеров корпуса спасателей прошлись по палатам и вручили ребятишкам сладкие подарки.