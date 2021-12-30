Москва, 30 декабря, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поздравил журналистов кремлёвского пула с наступающим Новым годом 30 декабря в ходе своего традиционного брифинга.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

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Поздравлением Песков завершил своё общение с прессой и пожелал журналистам самого главного: здоровья, успехов, «и чтобы у нас у всех всё было хорошо».

«Если мы с вами с ближайшее время еще не будем связываться, я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков рассказал, что 31 декабря у президента Владимира Путина будет «полурабочий нерабочий день», так как полный выходной для него невозможен.

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