Нижний Новгород, 30 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Шестая волна пандемии коронавируса накроет Нижегородскую область в середине июля 2022 года и будет самой мощной. Такие прогнозы озвучил глава регионального минздрава Давид Мелик-Гусейнов, передаёт «NN.ru».

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«Это не мои какие-то сказки. Это всё закономерные эпидемиологические процессы», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Также он отметил, что пятая волна коронавирусной инфекции придёт в Нижегородскую область почти сразу же после новогодних и рождественских праздников — по мнению аналитиков, это произойдёт уже 15 января.

«Нам не избежать пятой волны. Помимо «Дельты», пришел еще и «Омикрон»», — констатировал нижегородский министр.