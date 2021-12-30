Мурманск, 30 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. За последние сутки в Мурманской области выявили 129 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией выросло в регионе до 91 683, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным штаба, за сутки от инфекции скончались шесть человек, всего с начала пандемии — 2769. На лечении продолжают находиться 14 323 жителя Кольского Заполярья.

Как сообщало ИА REGNUM, мурманским пенсионерам продлили «удаленку».