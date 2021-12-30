Мурманск, , 12:50 — REGNUM Жители Мурманской области старше 60 лет до 21 января продолжат работать в дистанционном формате, сообщает оперштаб.

Пенсионеры Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Граждане старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, допускаются к работе в обычном режиме только при наличии одного из документов: действующего QR-кода вакцинированного; действующего QR-кода переболевшего; сертификата профилактической прививки от COVID-19 на бумажном носителе; документа, выданного медицинской организацией и подтверждающего, что гражданин ранее перенес COVID-19, и со дня его выздоровления прошло не более 6 месяцев», — уточнили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области на лечении с COVID-19 находятся 14,5 тысяч человек.