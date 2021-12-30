Москва, 30 декабря, 2021, 13:56 — ИА Регнум. Президенты Украины и Грузии не получат поздравлений с наступающим Новым годом от российского лидера Владимира Путина. В числе руководителей 42 стран, которых глава Российского государства направил поздравительные телеграммы по случаю Рождества и Нового года, фамилии Владимира Зеленского и Саломе Зурабишвили не значатся.

Kremlin.ru Владимир Путин

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В Кремле сообщили, что российский лидер поздравил с Рождеством и наступающим Новым 2022 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. В частности, Китая, США, Турции, Финляндии, Франции, Израиля, Индии, Италии, Канады, Швеции, Южной Кореи.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлые годы президент РФ Владимир Путин также не поздравлял украинского лидера Владимира Зеленского. Как заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это произойдёт тогда, когда появятся первые успехи в урегулировании конфликта в Донбассе и в нормализации российско-украинских отношений. Именно с этим и будет поздравлять Зеленского российский лидер.