Москва, , 13:47 — REGNUM Россия надеется наладить с Германией в 2022 году конструктивный диалог и взаимовыгодное сотрудничество по различным направлениям, говорится в новогоднем послании президента РФ Владимира Путина руководителям ФРГ. Об этом сообщает 30 декабря пресс-служба Кремля.

Путин и Штайнмайер Kremlin.ru

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Путин поздравил с Рождеством и Новым годом президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера и канцлера Олафа Шольца. Он отметил, что перед Европой и всем миром стоят многочисленные вызовы. В этих условиях международному сообществу нужно реальное объединение усилий.

«В этой связи президент России выразил надежду на налаживание в 2022 году конструктивного диалога и взаимовыгодного сотрудничества по различным направлениям, что отвечало бы коренным интересам российского и немецкого народов, способствовало бы укреплению глобальной стабильности и безопасности», — говорится в сообщении.

Кроме того, Путин поздравил с наступающим праздником бывшего канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

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