Москва, , 13:39 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своем поздравлении главе Франции Эммануэлю Макрону отметил, что совместными усилиями можно обеспечить расширение диалога между двумя странами в интересах стабильности и безопасности в Европе и мире. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Эммануэль Макрон Kremlin.ru

«Совместными усилиями можно было бы обеспечить дальнейшее расширение конструктивного диалога и взаимодействия между Россией и Францией на благо народов двух стран, в интересах упрочения стабильности и безопасности в Европе и во всем мире», — говорится в сообщении.

Российский лидер подчеркнул, что хотя уходящий 2021 год был непростым, Москве и Парижу удалось немало сделать для развития российско-французских отношений.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин поздравил с Рождеством и наступающим Новым годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций.

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