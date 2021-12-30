Москва, 30 декабря, 2021, 13:32 — ИА Регнум. У президента РФ Владимира Путина на 31 декабря намечен «полурабочий нерабочий день». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

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«У президента нет [в расписании на 31 декабря] никаких официальных и публичных мероприятий. Такой — полурабочий нерабочий день президента, стандартный», — сказал Песков.

Он напомнил, что «полностью выходного дня» у российского лидера «просто не может быть по определению».