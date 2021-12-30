Саратов, 30 декабря, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В последний день 2021 года на территории Саратовской области ожидается густой туман, местами пройдут осадки в виде мокрого снега. Из-за неблагоприятных погодных условий объявлен желтый уровень опасности, сообщает ГУ МЧС России по региону.

14398 Туман

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Ночью и днем 31 декабря местами по Саратовской области ожидается туман видимостью 500 метров и менее. Синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду, местами пройдет умеренный снег, на юге области — мокрый снег. Температура воздуха ночью составит —6…—11°C, при прояснении до минус 16, днем потеплеет до —2…—7°C.

В ночь на 1 января ожиадется умеренный снег, температура воздуха будет колебаться от 4 до 9 градусов мороза. В дневное время вероятна морось, температура воздуха составит 0…—5°C,

Ранее ИА REGNUM сообщало, 1 и 2 января в Крыму ожидаются дожди, 2 января — снегопады, в сопровождении сильного ветра.

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