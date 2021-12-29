Архангельск, , 18:55 — REGNUM В течение всех новогодних каникул в Архангельской области будут наблюдаться снегопады. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Севгидромете.

Снегопад Fanaru.com

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«В преддверии Нового года и в праздничную ночь атлантический циклон принесет в Архангельскую область снежную с умеренными ветрами погоду. Температурный фон ожидается в пределах — 7С — — 12С», — сообщили синоптики.

К сочельнику погода будет уже и ной — ожидаются морозы до — 30C.

Как сообщало ИА REGNUM, на Воронеж обрушился сильный снегопад.