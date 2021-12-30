Москва, 30 декабря 2021, 13:31 — REGNUM Президент России Владимир Путин в своем поздравлении с Новым годом, направленному лидеру Южной Осетии Анатолию Бибилов, выразил уверенность, что страны продолжат планомерную совместную работу в целях укрепления всего комплекса двусторонних связей. Об этом 30 декабря сообщается на сайте Кремля.
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Глава государства подчеркнул, что российско-югоосетинские отношения развиваются в духе союзничества и дружбы.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом своего финского коллегу Саули Ниинистё.
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