Москва, , 13:29 — REGNUM В преддверии Нового года президент России Владимир Путин направил поздравительные телеграммы с наступающим праздником своему казахстанском коллеге Касым-Жомарту Токаеву и первому президенту Казахстана, почётному председателю Высшего Евразийского экономического совета Нурсултану Назарбаеву. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Россия и Казахстан

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«Несмотря на непростую эпидемическую обстановку, двум странам в уходящем году удалось достичь существенных успехов как в развитии двусторонних отношений, так и в продвижении евразийских интеграционных процессов», — отметил в поздравительной телеграмме российский лидер.

Глава государства напомнил о XVII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана, который, по словам Путина, стал весьма значимым мероприятием в этом контексте: заключённые по его итогам соглашения открыли новые возможности для взаимовыгодной кооперации.

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Президент РФ выразил уверенность в том, что совместными усилиями удастся обеспечить «дальнейшее всестороннее укрепление стратегического партнёрства и союзничества на благо братских народов России и Казахстана, в интересах региональной стабильности и безопасности».