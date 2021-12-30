Москва, , 13:26 — REGNUM Свои поздравления по случаю Нового направил президент России Владимир Путин своему коллеге из Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Ильхам Алиев Kremlin.ru

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«В поздравлении на имя президента Азербайджанской Республики Алиева отмечено, что встречи глав двух государств в Москве и в Сочи в уходящем году в полной мере подтвердили прочность стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном», — говорится в сообщении.

Кроме этого, в нем указывается, что также российский лидер выразил надежду на продолжение конструктивного диалога и тесной совместной работы по дальнейшему наращиванию всего комплекса связей между Россией и Азербайджаном, что, как отметил Путин, является отвечающим коренным интересам народов двух стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее поздравительную телеграмму по случаю Нового направил председателю КНР Си Цзиньпину президент России Владимир Путин.