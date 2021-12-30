Москва, , 13:11 — REGNUM Поздравительную телеграмму по случаю Нового направил председателю КНР Си Цзиньпину президент России Владимир Путин. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба Кремля.

Владимир Путин и Си Цзиньпин Kremlin.ru

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Уточняется, что в своей телеграмме глава Российского государства отметил, что 2021 год проходил под знаком 20-летия подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между РФ и КНР, являющегося надёжной основой двусторонних отношений.

«Несмотря на трудности, связанные с пандемией, Россия и Китай взаимодействовали весьма продуктивно: продолжался активный политический диалог на всех уровнях, были достигнуты рекордные показатели в торговле, хорошие практические результаты принесло проведение «перекрёстных» Годов научно-технического и инновационного сотрудничества», — говорится в сообщении.

Также в нем отмечена эффективная координация усилий в решении ключевых вопросов региональной и международной повестки дня.

«Не сомневаюсь, что китайские друзья обеспечат успешную организацию зимней Олимпиады. С нетерпением жду нашей встречи на церемонии открытия этого праздника спорта», — указывается в телеграмме российского лидера.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 декабря посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что рекордный товарооборот в $140 млрд ожидают по итогам 2021 года Китай и Россия.