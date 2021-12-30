Санкт-Петербург, 30 декабря, 2021, 13:40 — ИА Регнум. В Ленинградской области за минувшие сутки выявили 334 новых носителя коронавируса SARS-CoV-2, что на восемь человек больше, чем сутками ранее. Об этом 30 декабря сообщили в региональном оперативном штабе.

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Наибольшее число инфицированных в регионе было выявлено в населенных пунктах Тихвин (23), Гатчина, Кириши (по 22), Мурино (18), Кудрово (16), Кингисепп (15), Выборг (14).

С начала пандемии в регионе выявлено 101 223 случаев заражения коронавирусом, из них выздоровели 85 915 человек, в том числе 618 пациентов выписаны за минувшие сутки. Умерли 2997 заболевших COVID-19, в том числе четыре летальных случая были зарегистрированы за минувшие сутки, что на три меньше, чем днем ранее.