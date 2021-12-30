Ростов-на-Дону, 30 декабря, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В Ростовской области за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 427 человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 30 декабря. Это на 30 заражений меньше, чем днём ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Наибольшее число новых носителей коронавируса выявлено в Ростове-на-Дону (127), Таганроге (23), Шахтах (21), Волгодонске (20), Аксайском районе (18) и Новочеркасске (12). Более 19% заразившихся — люди старше 66 лет, более 9% — дети.

Всего в Ростовской области подтверждено 193 518 случаев заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 173 084 пациента.