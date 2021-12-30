Москва, 30 декабря 2021, 13:04 — REGNUM Наступающий 2022 год может получиться для нефти продолжением успешного 2021 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Нефтедобыча
Нефтедобыча
Topnasdaqstocks.com
«Начав год в районе $51 за баррель нефти марки Brent, стоимость топлива доходила до $86,70, несколько скорректировавшись в конце ноября и завершая текущий год в районе $80 за баррель.
Главной угрозой для нефти на текущий момент остается пандемия и ее распространение по миру с новой силой — впервые за весь цикл пандемии три дня подряд выявляется более миллиона заболевших, а показатели за 29 декабря перевалили за 1,7 млн человек.
Несмотря на сообщения о том, что штамм «Омикрон» не столь опасен для людей и вакцины с ним достаточно хорошо справляются, в начале 2022 года все равно стоит ждать каких-то серьезных решений от стран, особенно европейских, по части ограничений на передвижение.
Как следствие, спрос на нефть вместе с годовым прогнозом на этот показатель может быть скорректирован. Но в дальнейшем спрос будет выправляться.
С учетом текущего дефицита на рынке и постепенного наращивания ОПЕК+ добычи, а не резкого, как требуют США, цены на нефть будут и дальше значительно выше, чем до пандемии коронавируса.
В моменте стоимость барреля Brent может перевалить за $100, но не факт, что столь высокая цена будет держаться какой-то продолжительный период времени.
Также нельзя исключать геополитические риски, которые могут повлиять на стоимость нефти как положительно, так и отрицательно.
В будущем году снижение стоимости бочки нефти ниже $ 70 видится крайне маловероятным. Предполагаемый диапазон движения составит $75−110 за баррель Brent», — дал прогноз на 2022 год эксперт.

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