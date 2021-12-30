Москва, , 10:11 — REGNUM После консолидации в первой половине дня 29 декабря, нефть резко рванула на север, в моменте коснувшись психологической отметки $80 за баррель впервые чем за месяц, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Добыча нефти в арктике

«Этот уровень привлек желающих зафиксировать прибыль, в результате чего нефть марки Brent откатилась в район $79, но осталась в небольшом плюсе по итогам дня.

На фоне тонких торгов рынок эмоционально отреагировал на отраслевую статистику. минэнерго США рапортовало о сокращении запасов сырой нефти на 3,5 млн баррелей на прошлой неделе.

Запасы дистиллятов и бензина тоже упали — на 1,7 млн и 1,4 млн баррелей соответственно.

При этом добыча увеличилась до максимального с мая прошлого года уровня 11,8 млн баррелей в день. Отчасти этот компонент отчета стал причиной коррекции цен после кратковременного взлета.

Свою лепту в рост Brent внес фактор ослабления доллара, который резко просел по всему спектру рынка, вернувшись к минимумам начала декабря. Причем продажи произошли, несмотря на высокую доходность трежерис.

Судя по всему, доллар попал под корректировку позиций оставшимися на рынке игроками перед уходом на празднование Нового года.

Сегодня, 30 декабря, фьючерсы консолидируются в районе уровней открытия над уровнем $79, и в течение дня возможны попытки снижения, если утреннее восстановление доллара не сойдет на нет», — считает эксперт.

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