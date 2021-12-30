Москва, 30 декабря, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Наступающий 2022 год может получиться для нефти продолжением успешного 2021 года, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

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«Начав год в районе $51 за баррель нефти марки Brent, стоимость топлива доходила до $86,70, несколько скорректировавшись в конце ноября и завершая текущий год в районе $80 за баррель.

Главной угрозой для нефти на текущий момент остается пандемия и ее распространение по миру с новой силой — впервые за весь цикл пандемии три дня подряд выявляется более миллиона заболевших, а показатели за 29 декабря перевалили за 1,7 млн человек.

Несмотря на сообщения о том, что штамм «Омикрон» не столь опасен для людей и вакцины с ним достаточно хорошо справляются, в начале 2022 года все равно стоит ждать каких-то серьезных решений от стран, особенно европейских, по части ограничений на передвижение.

Как следствие, спрос на нефть вместе с годовым прогнозом на этот показатель может быть скорректирован. Но в дальнейшем спрос будет выправляться.

С учетом текущего дефицита на рынке и постепенного наращивания ОПЕК+ добычи, а не резкого, как требуют США, цены на нефть будут и дальше значительно выше, чем до пандемии коронавируса.

В моменте стоимость барреля Brent может перевалить за $100, но не факт, что столь высокая цена будет держаться какой-то продолжительный период времени.

Также нельзя исключать геополитические риски, которые могут повлиять на стоимость нефти как положительно, так и отрицательно.

В будущем году снижение стоимости бочки нефти ниже $ 70 видится крайне маловероятным. Предполагаемый диапазон движения составит $75−110 за баррель Brent», — дал прогноз на 2022 год эксперт.

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