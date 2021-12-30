Москва, 30 декабря, 2021, 13:00 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом своего финского коллегу Саули Ниинистё. Об этом 30 декабря сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Президент Финляндии Саули Ниинистё и Президент России Владимир Путин

«Поздравляя президента Финляндской Республики Саули Ниинистё, Владимир Путин подчеркнул, что недавняя встреча двух лидеров в Москве в полной мере подтвердила конструктивный, добрососедский характер российско-финляндских отношений», — добавили в пресс-службе Кремля.

Также российский лидер выразил надежду на продолжение совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки.

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Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Рождеством и наступающим Новым, 2022 годом глав зарубежных государств и правительств, а также руководителей международных организаций. В их числе, глава Белого дома Джозеф Байден, президенты Белоруссии, Индии, а также главы государств Центральной Азии, председатель КНР и премьер-министры Израиля, Германии, Греции, Армении.