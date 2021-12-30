Санкт-Петербург, 30 декабря, 2021, 13:19 — ИА Регнум. За истекшие сутки в Петербурге доставили в больницы 384 пациента с COVID-19, это на 46 человек больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 30 декабря в городском оперативном штабе. Рост суточной госпитализации продолжается второй день подряд.

Дарья Драй ИА REGNUM Машина скорой помощи

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В коронавирусных стационарах Петербурга сейчас находится 5509 человек, это на 164 человека меньше, чем сутками ранее, за счет возросшей выписки выздоровевших. За 29 декабря из стационаров выписали по выздоровлению 584 человека (+81 к уровню предыдущих суток). В реанимации коронавирусных стационаров находятся 567 пациентов (+5). К аппаратам ИВЛ подключены 313 пациентов (+5).

В Петербурге для больных с ковидом развернуто 8002 койки в 14 городских и трех федеральных медучреждениях. Доля свободных коек составляет 46,30% от норматива Минздрава России.

Амбулаторно лечатся от COVID-19 в Петербурге 21 846 пациентов (-732). На карантине находятся 2196 человек (-543), в обсерваторе остался один человек.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге за последние сутки снизился на 0,01 ед. и составляет 0,81 ед. от норматива Роспотребнадзора. Этот показатель говорит о том, какое количество людей в среднем заражает один заболевший пациент до его изоляции.

Напомним, за минувшие сутки в Петербурге выявили 1532 новых случая коронавируса, выписали по выздоровлению 3236 человека, скончались 60 человек.