Москва, , 13:04 — REGNUM Союзную интеграцию России и Белоруссии удалось в 2021 году вывести на новый уровень, отметил российский президент Владимир Путин в новогоднем поздравлении своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко. Об этом сообщает 30 декабря пресс-служба Кремля.

Александр Лукашенко и Владимир Путин Kremlin.ru

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Путин обратил внимание на то, что даже в условиях сильного внешнего давления и ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, Россия и Белоруссия тесно и эффективно взаимодействовали в решении масштабных задач, входящих в повестку для двусторонних отношений.

Москва и Минск «смогли вывести союзную интеграцию на качественно новый уровень», подчеркнул российский лидер.

Он выразил уверенность, что страны максимально сблизят законодательство, продвинутся в создании единого экономического пространства и будут успешно противостоять вызовам и угрозам после реализации положений документов, принятых в ноябре после заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства.

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