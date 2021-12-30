Москва, 30 декабря, 2021, 12:39 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве в результате заболевания коронавирусной инфекцией скончался 71 человек. Об этом 30 декабря сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Накануне зафиксировали 70 летальных исходов. Всего в Москве за период пандемии скончались 36 702 ковид-пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Москве выявили 2661 случай заражений коронавирусом, что существенно больше показателей последних дней.