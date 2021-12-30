Москва, , 12:33 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и пятилетний Миша Спиридонов из Орловской области побывали на кондитерской фабрике. Об этом 30 декабря сообщает пресс-служба правительства России.

Михаил Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Россия на пороге 2022 года: итоги, события, поздравления — трансляция»

Глава правительства исполнил юного участника проекта «Ёлка желаний», который рассказал, что хочет побывать на кондитерской фабрике. Премьер-министр и Миша посетили московскую фабрику «Красный Октябрь». Там для них устроили небольшую экскурсию.

В пресс-службе рассказали, что Миша смог попробовать сладости прямо с конвейера, и даже сам приготовил конфеты во время мастер-класса.