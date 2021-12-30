В Мордовии от COVID-19 за сутки скончались четыре человека
Саранск, 30 декабря, 2021, 12:31 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались четыре человека. Об этом свидетельствуют данные регионального оперативного штаба.
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Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано три летальных случая.
Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 1020 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 30 декабря в регионе выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 75 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 40 317 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4768 человек.
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