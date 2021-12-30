Саранск, , 12:29 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 30 декабря выявили 71 новый случай заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 75 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 40 317 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За последние сутки в республике выписаны 160 человек, всего с начала пандемии выздоровели 34 529 жителей Мордовии. 1020 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались трое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано четыре летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 4768 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 28 декабря в инфекционных стационарах республики лечение получали 748 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 3612 жителей республики.