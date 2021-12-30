Нижний Новгород, 30 декабря, 2021, 12:23 — ИА Регнум. В Нижегородской области по состоянию на 30 декабря выявили 449 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 377 новых носителях SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений коронавирусом достигло 231 117 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

(сс) М. Мишин. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы Вакцина от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» уже в России. Как страна борется с коронавирусом — все новости»

За последние сутки выписан 1001 человек, всего выздоровели с начала пандемии 210 111 нижегородцев.

За последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом 22 жителя региона. Общее число жертв COVID-19 достигло 9776 человек. Накануне сообщалось о 28 летальных случаях среди пациентов с коронавирусом в области.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями вируса в регионе в настоящее время являются 11 230 человек.

Напомним, по состоянию на 29 декабря в регионе проведено 4 652 480 тестов для выявления заражения коронавирусом. За сутки исследования прошли 3526 нижегородцев. Охват населения тестированием снизился и составляет 240,90.

Как сообщали ИА REGNUM в региональном минздраве, за последние несколько дней коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 0,71. Объем свободного для лечения пациентов инфекционного профиля коечного фонда по состоянию на утро 29 декабря составляет 23%.