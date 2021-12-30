Берлин, , 12:21 — REGNUM Политические мотивы уже не приведут к остановке проекта «Северный поток — 2». Так считает эксперт германской партии «Союз-90» / «Зелёные» по внешнеполитическим вопросам Омид Нурипур, пишет Spiegel.

«Северный поток — 2» Андрей Перцев

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Он подчеркнул, что принципиальные политические решения уже были приняты в последние годы, однако сейчас если компания-оператор в конечном итоге будет соответствовать закону, проект будет запущен.

«Я больше не вижу много возможностей предотвратить, даже если я всё ещё считаю, что проект неправильный», — подчеркнул в интервью газете Passauer Neue Presse.

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Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процедуру сертификации оператора российского газопровода — компании Nord Stream 2 AG. Это дочерняя компания Газпрома, зарегистрированная в Швейцарии. Ранее руководитель Йохен Хоман заявил, что решение по сертификации оператора газопровода в первой половине 2022 года не ожидается.

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