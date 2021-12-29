Берлин, , 12:20 — REGNUM Ситуация вокруг сертификации оператора газопровода «Северный поток — 2» не изменилась, заявили 29 декабря в Федеральном сетевом агентстве ФРГ.

«Северный поток — 2» Gazprom.ru

В ведомстве напомнили, что ранее его руководитель Йохен Хоман заявил на пресс-конференции: решение по сертификации оператора газопровода не ожидается в первой половине 2022 года. Оператор пока не предоставил необходимые документы о реорганизации компании.

«Наше сообщение для прессы от 16 ноября по-прежнему является актуальным состоянием [ситуации]», — сообщила представитель ведомства ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии приостановило процедуру сертификации оператора российского газопровода — компании Nord Stream 2 AG. Это дочерняя компания Газпрома, зарегистрированная в Швейцарии. Её необходимо сертифицировать как «независимого оператора транспортной системы», чтобы вывести из-под действия антимонопольного третьего энергопакета ЕС. Для этого компания намерена зарегистрировать в Германии дочернюю фирму.

Читайте также: Новак назвал сроки завершения сертификации «Северного потока — 2»