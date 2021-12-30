Москва, 30 декабря, 2021, 12:16 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве выявили 2661 случай заражений коронавирусом, сообщили 30 декабря в столичном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Показатель резко вырос по сравнению с данными предыдущего дня, 29 декабря. Тогда выявили 1798 новых случаев. Общее число заражений с начала пандемии, по данным штаба, достигло 2 028 005.

«За сутки госпитализированы 699 человек, скончался 71 пациент», — рассказали в штабе.

В настоящее время на ИВЛ находятся 548 пациентов.