Екатеринбург, 30 декабря, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрировали ещё 25 летальных исходов среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В COVID-центрах в тяжелом состоянии пребывают 425 свердловчан. Из них к аппаратам ИВЛ подключены 217 граждан. В состоянии средней тяжести находятся 2245 пациентов.

За сутки из клиник выписали 545 человек. С начала пандемии от ковида оправились 170 844 свердловчанина. Общее количество умерших от COVID-19 в области составило 9378.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Среднем Урале выявили уже более 198 тысяч заражений коронавирусом.