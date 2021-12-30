Москва, 30 декабря, 2021, 12:09 — ИА Регнум. Сотрудники МЧС РФ переведены на усиленный режим работы до 10 января. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе министерства.

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«В целях обеспечения готовности сил и средств МЧС России к оперативному реагированию на возможные чрезвычайные ситуации и происшествия в предпраздничные, праздничные и выходные дни с 30 декабря по 10 января органы управления и силы постоянной готовности МЧС России переведены на усиленный режим службы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в рамках дежурств и мер реагирования будут задействованы силы и средства МЧС России в составе более 86 тысяч человек и около 17 тысяч единиц техники.