Санкт-Петербург, 30 декабря, 2021, 12:18 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Санкт-Петербурге выявили 1532 случая заражения коронавирусом, это на шесть случаев больше, чем в предыдущие сутки, сообщили 30 декабря в федеральном оперштабе. В Петербурге вторые сутки подряд показатель новых заражений держится на уровне в 1,5 тыс. случаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки от ковида, как от основной причины смерти, скончались 60 человек, что на одного человек больше, чем сутками ранее. Суточный уровень смертности пока не снижается, несмотря на уменьшение заболеваемости.

Количество переболевших пополнилось на 3236 человек. Это на 507 человек больше, чем в предыдущий день. Тогда отрицательный тест на ковид после болезни получили 2729 человек. Статистика выздоровлений третьи сутки подряд составляет более 2,7 тыс. человек за 24 часа.

За все время пандемии в Санкт-Петербурге выявили 850 379 случаев заражения коронавирусной инфекцией. От ковида скончались 27 985 человек, а выздоровели — 796 695 человек.