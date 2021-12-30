Москва, 30 декабря, 2021, 12:00 — ИА Регнум. Российские космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров приготовили для остального экипажа Международной космической станции салат «селёдка под шубой», адаптировав его рецепт к условиям орбиты. Видеоролик об этом Шкаплеров опубликовал в соцсети «ВКонтакте».

Instagram Антона Шкаплерова Антон Шкаплеров на МКС

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Космонавтам пришлось из подручных материалов сделать тарелку для салата. Для этого они скотчем закрепили на пластиковой подставке «цилиндр» из прозрачной плёнки. Первым слоем уложили консервированную рыбу, затем — лук, который пришлось чистить и резать в пластиковом пакете.

Картофель для салата взяли из консервы «свинина с картофелем», вместо свеклы использовали «салат витаминный мичуринский», а морковь не тёрли, а нарезали дольками.

«Хоть селёдка под шубой у нас космическая, мы всё равно решили её украсить, как это делаем дома на Земле. Из украшений у нас к сожалению оказались только оливки», — сказал Шкаплеров.

Отмечать Новый год члены экипажа станции собираются трижды, по времени стран, откуда они прибыли.

Как сообщало ИА REGNUM, на МКС работает 66-я экспедиция, в её составе, помимо Дуброва и Шкаплерова, американец Марк Ванде Хай. Также на орбите находится миссия Crew-3, это американцы Радж Чари, Томас Маршберн, Кайла Бэррон и немец Маттиас Маурер.

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