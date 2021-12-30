Брянск, 30 декабря, 2021, 11:59 — ИА Регнум. Деятельность детских развлекательных центров возобновляется в Брянской области. Посетителям необходимо предоставлять документы о вакцинации, сообщили ИА REGNUM 30 декабря в региональном оперативном штабе.

Pxhere.com Детская игровая комната

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Внесены изменения в постановление, регламентирующее деятельность досуговых учреждений в период пандемии коронавируса. Разрешено работать детским развлекательным центрам и детским игровым комнатам, расположенным в торговых и культурно-досуговых центрах. Допуск посетителей старше 18 лет возможен при наличии у них медицинского документа о вакцинации от COVID-19, медотвода или справки о перенесённом заболевании либо ПЦР-теста (срок действия которого составляет 48 часов).

Лицам, не достигшим 18 лет, запрещено находится в торговых центрах и расположенных в них точках общепита без сопровождения родителей или законных представителей.

Подростки могут посещать кафе, находящиеся не в ТРЦ, самостоятельно с 13:00 до 15:00.